Nuovo look per un'icona delle nostre strade (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sono stati aperti dallo scorso mese di aprile in Italia gli ordini della nuova Citroën C3, equipaggiata con l'affidabile motore benzina PureTech 100 S&S. La Casa parigina continua così la sua prestigiosa fase di lancio, presentando agli automobilisti questa avveniristica versione. La nuova vettura sostituisce un modello iconico, costruendo il proprio successo su uno stile inconfondibile e un comfort unico, mantenendo le qualità del passato e rafforzando il suo carattere accessibile. Il design, più grintoso e moderno, segna l'inizio di un Nuovo linguaggio stilistico per Citroën, ispirato ai codici estetici dei Suv. Un aspetto innovativo della nuova C3 è l'introduzione di un sistema di sospensioni con ammortizzatori idraulici progressivi, un'esclusiva di Citroën che migliora ulteriormente l'effetto cocooning, già accentuato dai sedili Citroën Advanced Comfort.

Reggia di Caserta - nuovo look e idee per il futuro : via alla 'valorizzazione partecipata' - E' stato pubblicato il nuovo bando di valorizzazione partecipata della Reggia di Caserta. Operatori del mondo artistico e culturale possono presentare le proprie proposte per far parte del programma di attività di valorizzazione della Reggia di Caserta che avranno luogo da marzo 2025 ad agosto... (Casertanews.it)

Mahmood conquista il Forum con un nuovo look : addio ricci - ora ha i capelli lisci con la riga centrale - Mahmood ha fatto il suo debutto al Forum di Milano: l'artista ha sfoggiato una serie di look super glamour, rivoluzionando il suo hair look con una riga centrale in stile lord.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Ringo Starr annuncia il nuovo album Look Up - la tracklist - I biglietti saranno in vendita dal 25 ottobre. Track List (writers) Breathless (featuring Billy Strings) (T Bone Burnett) Look Up (featuring Molly Tuttle) (Daniel Tashian, T Bone Burnett) Time On My Hands (Paul Kennerly, Daniel Tashian, T Bone Burnett) Never Let Me Go (featuring Billy Strings) (T Bone Burnett) I Live For Your Love (featuring Molly Tuttle) (Billy Swan, T Bone Burnett) Come Back (featuring Lucius) (T Bone Burnett) Can You Hear Me Call (featuring Molly Tuttle) (T Bone Burnett) Rosetta (featuring Billy Strings and Larkin Poe) (T Bone Burnett) You Want Some (Billy Swan) String Theory (featuring Molly Tuttle) (Daniel Tashian, T Bone Burnett) Thankful (featuring Alison Krauss) (Richard Starkey, Bruce Sugar)* . (Spettacolo.eu)