Il sindaco leghista e la crociata contro Halloween | Manifestazione brutta e insidiosa

Halloween - la lettera del sindaco di Beura : “Celebrarlo è come celebrare il demonio” - Davide Carigi, sindaco di Beura-Cardezza, nel Vco, ha inviato una lettera aperta ai cittadini per metterli in guardia dal celebrare la festa di Halloween. Nella sua lettera il primo cittadino dice che questa ricorrenza è “controversa” e viene interpretata “con troppa leggerezza”. Ad Halloween “si dà spazio il più delle volte inconsapevolmente al male e al brutto, ma quel che è peggio è che il tutto lo si offre alle anime innocenti dei nostri bambini” che durante le celebrazioni si ispirano a “zombi, fantasmi e streghe nella migliore delle ipotesi, con il rischio che in alcuni casi ci si spinga addirittura a emulare figure ben più inquietanti e malvage come demoni e figure che riconducono all’horror e quel che è peggio all’esoterismo“. (Lapresse.it)

