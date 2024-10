Liberoquotidiano.it - Fuori dal coro, Del Debbio furioso: "Il nostro diritto!", l'urlo in nome degli italiani | Video

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Porte aperte agli immigrati e divieto di trattenimento nell'hub albanese voluto dal governo. Ma l'Italia è un Paese sicuro? È uno dei temi diDal, programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano, ogni mercoledì in prima serata su Rete 4. Tra gli ospiti, come spesso accade, c'è il collega di un'altra trasmissione di successo del canale, cioè Dritto e Rovescio di Paolo Del. Ed è lo stesso conduttore, infatti, a parlare sul tema: “C'è unfondamentale che è quello di circolazione all'interno delPaese. La circolazione vuol dire anche a piedi, cioè vuol dire muoversi all'interno delle nostre città liberamente. Cosa vuol dire liberamente? Liberi innanzitutto di non essere fermati se siamo in possesso di un documento d'identità etc.