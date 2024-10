Liberoquotidiano.it - "Deve accettarlo. Ormai ho capito cos'è Leao": Paolo Di Canio smonta il portoghese

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un Rafaspento e un Fabio Capello che, come spesso accaduto, lo ha criticato per la sua prova spenta contro il Club Brugge in Champions. “non ha fatto una buona partita, ma non haancora abbastanza bene la lezione,fare qualche ripetizione — ha detto l'ex allenatore rossonero ai microfoni di Sky Sport —Doveva aspettare la fine della partita, andare in campo e festeggiare con i compagni di squadra, essere contento per Camarda che ha segnato, anche se poi il gol gli è stato annullato”. E ancora: “Non dobbiamo pensare acome leader. Dobbiamo pensare acome un giocatore fuori dagli schemi — ha chiuso — O lo prendi così.capire anche lui,accettare di non essere indispensabile, soprattutto adesso. Da questo momento.cambiare atteggiamenti. Anche per essere accettato e supportato dai propri compagni. Certi atteggiamenti non vanno bene”.