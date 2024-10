Furto sul lungomare, ladro ruba nel camper di una giovane turista tedesca (Di martedì 22 ottobre 2024) E’ stato identificato il ladro che nei giorni scorsi aveva rubato all’interno del camper di una giovane turista tedesca. Il Furto risale a venerdì 18 ottobre ed è stato messo a segno sul lungomare di Sabaudia. Le indagini che hanno portato a un ragazzo di 27 anni, già noto alle forze Latinatoday.it - Furto sul lungomare, ladro ruba nel camper di una giovane turista tedesca Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) E’ stato identificato ilche nei giorni scorsi avevato all’interno deldi una. Ilrisale a venerdì 18 ottobre ed è stato messo a segno suldi Sabaudia. Le indagini che hanno portato a un ragazzo di 27 anni, già noto alle forze

Sabaudia - furto in un camper parcheggiato sul lungomare : beccato 27enne - Nella circostanza, l’indagato, identificato sulla scorta delle informazioni fornite nell’immediatezza dalla persona offesa, forzò la portiera del predetto veicolo, impossessandosi della borsa della donna, contenente documenti e denaro contante. Sabaudia – I Carabinieri della Stazione di Sabaudia, al termine delle attività di indagine a seguito del furto all’interno di un camper, in sosta sul ... (Ilfaroonline.it)

