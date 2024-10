Disinnescata bomba in piazza Transalpina, rientrano a casa 4200 evacuati (Di domenica 20 ottobre 2024) GORIZIA - Disinnescata questa mattina la settima bomba della Seconda Guerra mondiale trovata nel corso dei lavori alla stazione della Transalpina tra Gorizia e Nova Gorica. Si tratta di una bomba d’aereo di 112 chili di fabbricazione britannica, che è stata fatta brillare dal Nus, Unità statale Triesteprima.it - Disinnescata bomba in piazza Transalpina, rientrano a casa 4200 evacuati Leggi tutta la notizia su Triesteprima.it (Di domenica 20 ottobre 2024) GORIZIA -questa mattina la settimadella Seconda Guerra mondiale trovata nel corso dei lavori alla stazione dellatra Gorizia e Nova Gorica. Si tratta di unad’aereo di 112 chili di fabbricazione britannica, che è stata fatta brillare dal Nus, Unità statale

