Stradina sotto casa come una superstrada notturna: "Non viviamo più, dove passano i soccorsi? Divieti totalmente ignorati" / FOTO - VIDEO (Di sabato 19 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayUna strada di quartiere che ogni fine settimana diventa come "una superstrada" notturna, "che impedisce a tutti i residenti dell'area di poter entrare ed uscire dal nostro quartiere con tranquillità". A denunciarlo sono i residenti di Firenzetoday.it - Stradina sotto casa come una superstrada notturna: "Non viviamo più, dove passano i soccorsi? Divieti totalmente ignorati" / FOTO - VIDEO Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayUna strada di quartiere che ogni fine settimana diventa"una, "che impedisce a tutti i residenti dell'area di poter entrare ed uscire dal nostro quartiere con tranquillità". A denunciarlo sono i residenti di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Poppata notturna : quando è necessario - come eliminarla e i consigli per riposare - Un po’ come avviene per il ciuccio la suzione ha un effetto rassicurante e rilassante e spesso è il mezzo più rapido per riaddormentare un bambino che si è svegliato durante la notte. Dopo i 6 mesi, complice anche l’inizio dello svezzamento, la digestione cambia e il bambino potrebbe avere meno esigenza di mangiare e chiedere il seno (o il biberon). (Gravidanzaonline.it)

Cantiere della tangenziale - doppia chiusura notturna per via Cangini : come cambia la viabilità - Via Cangini chiude al traffico per lavori, nel tratto ricompreso tra via Ubertina e via Cantarelli. Il provvedimento si rende necessario per "interventi imprevisti necessari alla risoluzione di interferenze di alcuni sottoservizi funzionali alla realizzazione della tangenziale". L'arteria... (Forlitoday.it)