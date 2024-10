Roma-Inter, Juric oggi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di sabato 19 ottobre 2024) Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming della conferenza stampa di Ivan Juric, alla vigilia della sfida valida per l’ottava giornata di Serie A 2024/25 tra Roma e Inter. Al rientro dalla pausa subito un big match che dirà tanto sulle ambizioni dei giallorossi: l’inizio di campionato non è stato dei migliori e ora Pellegrini e compagni puntano a risollevarsi, e in questo senso un buon risultato potrebbe essere il cambio di marcia atteso. La gara rimane però complicatissima, con l’Inter nettamente favorita e che in caso di vittoria spedirebbe ancor più in crisi la compagine capitolina. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Tutte le informazioni relative alla, l’, la diretta tv e lodelladi Ivan, alla vigilia della sfida valida per l’ottava giornata di Serie A 2024/25 tra. Al rientro dalla pausa subito un big match che dirà tanto sulle ambizioni dei giallorossi: l’inizio di campionato non è stato dei migliori e ora Pellegrini e compagni puntano a risollevarsi, e in questo senso un buon risultato potrebbe essere il cambio di marcia atteso. La gara rimane però complicatissima, con l’nettamente favorita e che in caso di vittoria spedirebbe ancor più in crisi la compagine capitolina.

LIVE – Roma-Inter - Juric in conferenza stampa (DIRETTA) - La diretta testuale della conferenza stampa di Ivan Juric in vista della sfida tra Roma e Inter, valida per l’ottava giornata della Serie A 2024/25. COME SEGUIRE LA CONFERENZA IN TV PER AGGIORNARE LA DIRETTA FARE REFRESH O CLICCARE F5 The post LIVE – Roma-Inter, Juric in conferenza stampa (DIRETTA) appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Roma-Inter - il doppio ex Cordova : «Dispiaciuto per Juric! Sarà insostenibile» - PROBLEMA – Franco Cordova, che con la maglia nerazzurra ha disputato solo una partita, mentre con i giallorossi si è affermato in Serie A, esprime il proprio parere a pochi giorni da Roma-Inter. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Il doppio ex della sfida, Franco Cordova, dice la sua sul momento dei romanisti di Ivan Juric. (Inter-news.it)

Juric in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Inter : definito l’orario - 00. it seguirà la conferenza del tecnico giallorosso, in vista dell’atteso incontro. Ivan Juric presenterà il match tra Roma e Inter di campionato. 45 allo stadio Olimpico. Con Juric, i giallorossi hanno ottenuto sette punti in tre partite. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Filotto di gare non banali per la Beneamata dopo questa sosta per le nazionali: dopo la Roma, i nerazzurri ... (Inter-news.it)