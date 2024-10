Metropolitanmagazine.it - Attacco con drone contro la casa di Netanyahu: salvo il premier israeliano

(Di sabato 19 ottobre 2024) Il governoha dichiarato che sabato mattina unè stato lanciato verso ladel primo ministroBenjamina Cesarea sabato. Non ci sarebbero vittime. Né lui né la moglie erano ine non ci sono state vittime, ha dichiarato il suo portavoce in un comunicato. Gli attacchiIsraele arrivano mentre la guerra con gli Hezbollah libanesi si è intensificata nelle ultime settimane. Hezbollah ha dichiarato venerdì di voler lanciare una nuova fase di combattimenti, inviando più missili guidati e droni esplosivi verso Israele. Secondo la testata saudita Al-Hadath, uno dei droni ha preso di mira la residenza privata delBenjamin, proprio a Cesarea. Il Times of Israel riferisce di post sui social network secondo cui l’edificio colpito a Cesarea sarebbe parte delladi