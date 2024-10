Scuola di Teatro: al via i corsi di recitazione al Teatro Moderno di Tegoleto (Di venerdì 18 ottobre 2024) Arezzo, 18 ottobre 2024 – Scuola di Teatro: al via i corsi di recitazione al Teatro Moderno di Tegoleto Tutti a Scuola di Teatro. Al Teatro Moderno di Tegoleto, in parallelo alla nuova stagione teatrale 2024/25, prendono il via anche quest’anno i corsi di recitazione e narrazione con il contributo e patrocinio del Comune di Civitella in Val di Chiana. I corsi di recitazione per bambini, ragazzi ed adulti, offrono a chiunque la possibilità di avvicinarsi all’Arte Teatrale e di apprendere le basi fondamentali sia sceniche che culturali. Tutti gli allievi prendono parte attiva alla messa in scena degli spettacoli che si preparano nel corso dell’anno. I corsi, sia pomeridiani che serali con frequenza settimanale, rappresentano una opportunità per chi ha voglia di sperimentare la recitazione e seguire un percorso creativo, divertente e stimolante. Lanazione.it - Scuola di Teatro: al via i corsi di recitazione al Teatro Moderno di Tegoleto Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Arezzo, 18 ottobre 2024 –di: al via idialdiTutti adi. Aldi, in parallelo alla nuova stagione teatrale 2024/25, prendono il via anche quest’anno idie narrazione con il contributo e patrocinio del Comune di Civitella in Val di Chiana. Idiper bambini, ragazzi ed adulti, offrono a chiunque la possibilità di avvicinarsi all’Arte Teatrale e di apprendere le basi fondamentali sia sceniche che culturali. Tutti gli allievi prendono parte attiva alla messa in scena degli spettacoli che si preparano nel corso dell’anno. I, sia pomeridiani che serali con frequenza settimanale, rappresentano una opportunità per chi ha voglia di sperimentare lae seguire un percorso creativo, divertente e stimolante.

