Inzaghi pronto a sorprendere: cambiano le gerarchie in difesa? Ecco chi sarà il titolare tra loro due (Di venerdì 18 ottobre 2024) Inzaghi pronto a sorprendere nella prossima sfida: cambiano le gerarchie in difesa? Ecco chi sarà il titolare tra Bisseck e Pavard In questi ultimi tempi, anche a causa degli impegni che hanno e che continuano a riguardare l’Inter, tra Serie A e la Champions League, Simone Inzaghi ha alternato nel ruolo di centrale destro nella difesa nerazzurra Bisseck e Pavard. I due scalpitano per una Calcionews24.com - Inzaghi pronto a sorprendere: cambiano le gerarchie in difesa? Ecco chi sarà il titolare tra loro due Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di venerdì 18 ottobre 2024)nella prossima sfida:leinchiiltra Bisseck e Pavard In questi ultimi tempi, anche a causa degli impegni che hanno e che continuano a riguardare l’Inter, tra Serie A e la Champions League, Simoneha alternato nel ruolo di centrale destro nellanerazzurra Bisseck e Pavard. I due scalpitano per una

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Verso Empoli-Napoli - Conte pronto a sorprendere : titolarissimo a rischio - Antonio Conte cambierà qualcosa nella formazione titolare? Al netto della partita contro il Palermo di Coppa Italia, in cui il turnover l’ha fatta da padrona, il tecnico leccese si è grossomodo affidato quasi sempre al solito undici titolare. Contro i toscani, nella sfida in programma per domenica prossima, c’è la possibilità di scacciare via ulteriormente tali ricordi. (Spazionapoli.it)

Specchia : “Il Napoli pronto a sorprendere - tra 5-6 partite capiremo il potenziale” - “Non vedo l’ora di vedere dove arriveremo, gli azzurri hanno tutte le carte in regola per andare fino in fondo sia in campionato che in Coppa Italia”. “Stiamo vedendo una squadra che inizia a rispecchiare lo stile di Antonio Conte. È un lottatore e sta ritrovando la sua condizione”, ha aggiunto. . (Napolipiu.com)

“È già a caccia di riscatto” - l’azzurro pronto a sorprendere tutti : l’obiettivo contro il Monza - La parola d’ordine è: vittoria. . Lukaku a caccia di riscatto (LaPresse) – SpazioNapoli. L’avversario (Bremer) era senza dubbio poco agevole, ma il belga può e deve dare qualcosa in più a questa squadra. L’allenatore stravede per le sue qualità, motivo per il quale si aspetta davvero tanto da lui. (Spazionapoli.it)