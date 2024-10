Gaeta.it - Anticipazioni dal 21 al 25 ottobre: ecco cosa riserverà “Un posto al sole” su Rai3

(Di venerdì 18 ottobre 2024) La famosa soap opera "Unal" continua a tenere incollati gli spettatori ai teleschermi con la sua trama avvincente, ricca di colpi di scena e relazioni intricate. In questo articolo, esploreremo lee gli eventi in programma per le puntate in onda dal 21 al 25su, dando uno sguardo approfondito ai personaggi e agli sviluppi che promettono di scuotere le loro vite. Mariella e la verità su Guido Nel corso delle puntate in arrivo, Mariella si troverà coinvolta in una spiacevole situazione di tradimento da parte di Guido . Dopo aver appreso da Cotugno alcune notizie inquietanti, Mariella decide di confidarsi con Bice . Tuttavia, l'amica non sembra prestarle la giusta attenzione, presa com'è dai suoi sentimenti per Lello .