Biccy.it - Vittoria, ecco chi è la nuova fidanzata di Fedez: “Fidanzamento in famiglia”

Leggi tutta la notizia su Biccy.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo i flirt con la modella francese Garance Authié e quello con Taylor Mega, sembra cheabbia trovato l’amore. Il rapper milanese pare pare abbia una relazione seria con una certa, una nota positiva in questo periodo non semplice per il 35enne, visto che oltre all’imminente divorzio da Chiara Ferragni, di recente è anche stato arrestato il bodyguard di Federico, Christian Rosiello. Chi è, laragazza di: “Gli sta molto vicino in questo periodo non semplice”. Martedì sera Gabriele Parpiglia su Twitter ha rivelato chenon è più single e adesso il giornalista nel programma radiofonico 100% Parpiglia ha fornito altri dettagli. Sembra che lafiamma del cantante abbia 27 anni, abiti a Milano e sia laureata in fashion marketing. Parpiglia ha anche aggiunto che esteticamente questa ragazza non ha nulla in comune con la Ferragni.