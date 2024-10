Maltempo in Liguria: chiusa la linea ferroviaria Ventimiglia-Genova (Di mercoledì 16 ottobre 2024) In Liguria il Maltempo non si ferma: a chiudere, infatti, è stata la linea ferroviaria Ventimiglia-Genova L'articolo Maltempo in Liguria: chiusa la linea ferroviaria Ventimiglia-Genova proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Maltempo in Liguria: chiusa la linea ferroviaria Ventimiglia-Genova Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Inilnon si ferma: a chiudere, infatti, è stata laL'articoloinlaproviene da Il Difforme.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo in Liguria - allagamenti e torrenti in piena nel Savonese - “Si invitano i cittadini a prestare la massima attenzione”, sottolinea l’ente. La regione avrà la Sala Operativa della Protezione civile aperta h24 per tutta la durata dell’allerta, in costante contatto con i sindaci per seguire l’evolversi della situazione con aggiornamenti sul sito ufficiale. Problemi anche alla circolazione ferroviaria tra Loano e Pietra Ligure mentre in mattinata una frana ... (Lapresse.it)

Maltempo in Liguria - fiumi esondati e traffico ferroviario interrotto - La situazione ha generato disagi per i viaggiatori sulla linea ferroviaria Ventimiglia-Genova, dove la circolazione è sospesa dalle 14 tra Loano e Pietra Ligure a causa delle condizioni meteo critiche. A rompere gli argini il Ferrania e il Bormida, mentre si teme per il Nimbalto, a Loano. . Il maltempo sta facendo sentire i suoi effetti in Liguria, in particolare nel savonese, dove sono diversi ... (Tg24.sky.it)

Maltempo in Liguria - allerta fiumi : esondato Bormida - strade allagate e circolazione ferroviaria sospesa - Allerta massima per i livelli di torrenti e fiumi in Liguria e in Piemonte dove le forti piogge hanno già fatto esondare il Bormida nel Savonese. Continua a leggere . Si registrano strade allagate in alcuni centri come Ferrania ma la piena è attesa anche in provincia di Alessandria. A rischio esondazione ad esempio il torrente Nimbalto e il torrente Letimbro è vicino agli argini in diverse zone. (Fanpage.it)