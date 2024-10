Lanazione.it - In 200 a ’Poesia Trasimeno’. Ecco i vincitori del concorso

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) CITTÀ DELLA PIEVE – Si è conclusa con un grande successo di pubblico, decine di autori intervenuti praticamente da tutte le regioni d’Italia e un lungo elenco di premiati la terza edizione di "Poesia Trasimeno", svoltasi nello scorso weekend a Città della Pieve. Tanto che la giuria del festival ha dovuto fare gli straordinari per esaminare e valutare le composizioni di oltre 200 autori. Tre le categorie in. Per la sezione "Poesia inedita", al primo posto si è classificata Marina Palazzetti con il componimento intitolato "Universo". Al secondo posto Roberto Puglisi, mentre terzi ex aequo sono risultati Daniela De Micheli, Jessica Vesprini e Federico D’Amore. Il premio del Presidente di giuria è andato a Emanuele Paceschi. Per la sezione "Poesia edita" successo, invece, per Giovanni Petta con "Arcobaleno a volte" (Edizione Ensemble).