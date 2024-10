Mister Movie | Josh Brolin veste i panni di un prete nel nuovo mistero di Knives Out (Di martedì 15 ottobre 2024) Il mondo di Knives Out si arricchisce di un nuovo volto e di un nuovo Mistero. Josh Brolin, noto per ruoli d’azione e drammatici, interpreterà un prete nel tanto atteso “Wake Up Dead Man”, terzo capitolo della saga creata da Rian Johnson. L’attore, che ha espresso in passato il desiderio di interpretare un ruolo ecclesiastico, ha definito questa esperienza come una sorta di “manifestazione” dei suoi desideri. Un’opportunità che lo ha entusiasmato, soprattutto per la possibilità di lavorare con il regista che considera “il suo nuovo preferito”. Il cast di “Wake Up Dead Man” è un vero e proprio parterre de roi, con nomi del calibro di Jeremy Renner, Mila Kunis, Glenn Close e Andrew Scott. Tutti gli attori, compreso Brolin, hanno mantenuto il massimo riserbo sui dettagli dei loro personaggi, alimentando così l’attesa dei fan. Mistermovie.it - Mister Movie | Josh Brolin veste i panni di un prete nel nuovo mistero di Knives Out Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il mondo diOut si arricchisce di unvolto e di uno., noto per ruoli d’azione e drammatici, interrà unnel tanto atteso “Wake Up Dead Man”, terzo capitolo della saga creata da Rian Johnson. L’attore, che ha espresso in passato il desiderio di interpretare un ruolo ecclesiastico, ha definito questa esperienza come una sorta di “manifestazione” dei suoi desideri. Un’opportunità che lo ha entusiasmato, soprattutto per la possibilità di lavorare con il regista che considera “il suopreferito”. Il cast di “Wake Up Dead Man” è un vero e proprio parterre de roi, con nomi del calibro di Jeremy Renner, Mila Kunis, Glenn Close e Andrew Scott. Tutti gli attori, compreso, hanno mantenuto il massimo riserbo sui dettagli dei loro personaggi, alimentando così l’attesa dei fan.

