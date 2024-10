Addio alla Tessera sanitaria in plastica cosa cambia dal 23 ottobre

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Una vera e propria rivoluzione digitale. È quella in arrivo in Italia. In realtà la digitalizzazione dei documenti, delle carte di credito, di tutto ciò che utilizziamo praticamente un giorno sì e l’altro pure è già iniziata da un pezzo. Ma proprio in questi giorni, esattamente a partire da mercoledì 23ci sarà un’altra grande novità. Da quella data sarà infatti possibile avere lain formato digitale. Saranno, però, solo in pochi, almeno in questa prima fase, a poter usufruire di questo servizio. Come fa sapere Libero Quotidiano l’esperimento IT-Wallet, il portafoglio digitale integrato nell’app Io, coinvolgerà all’inizio 50mila cittadini. Poi, entro il 5 dicembre, sarà disponibile per tutti gli italiani.