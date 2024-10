Max Pezzali e Maria De Filippi prima di diventare famosi si conoscevano (lui consegnava i fiori da parte di Costanzo) (Di lunedì 14 ottobre 2024) prima di diventare famosi, Max Pezzali e Maria De Filippi si conoscevano già (lui le consegnava i fiori da parte di Costanzo) L'articolo Max Pezzali e Maria De Filippi prima di diventare famosi si conoscevano (lui consegnava i fiori da parte di Costanzo) proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Max Pezzali e Maria De Filippi prima di diventare famosi si conoscevano (lui consegnava i fiori da parte di Costanzo) Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)di, MaxDesigià (lui ledadi) L'articolo MaxDedisi(luidadi) proviene da Novella 2000.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Intervista a Sydney Sibilia - Elia Nuzzolo - Matteo Oscar Giuggoli. “Nella serie sugli 883 abbiamo immaginato che Maria De Filippi avesse mosso il destino di Pezzali” - Ha una funzione catartica, ti rispecchi…? SS: A questo punto mi devo fare delle domande. Anch’io volevo fare il regista in una città (Salerno, ndDM), in cui non c’erano tanti registi e degli 883 mi emozionava ‘Con un Deca’. . Anzi l’abbiamo celebrato. E quindi pensavo quanti come noi, che conosci, hanno fatto i registi. (Davidemaggio.it)

Intervista a Sydney Sibilia - Elia Nuzzolo - Matteo Oscar Giuggoli. “Nella serie sugli 883 abbiamo immaginato che Maria De Filippi avesse mosso il destino di Pezzali” - Mi interessa molto chi sfida il proprio destino, chi in qualche modo combatte contro i mulini al vento, chi crede in un sogno che a prima vista può sembrare irrealizzabile. SS: Lui fa solo icone di questo Paese. Molliamo tutto e ce ne andiamo a New York ma poi ti guardi in faccia e dici dov’è che vuoi che andiamo con ste’ facce io e te”. (Davidemaggio.it)