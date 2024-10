Carne coltivata, l’Europa può guidare un mercato da 85 miliardi di euro (Di domenica 13 ottobre 2024) Da 15 a 85 miliardi di euro: è questo il valore a cui potrebbe arrivare il mercato della Carne coltivata entro il 2050, tra consumo interno ed esportazioni. A rilevarlo è un’analisi condotta dalla società di consulenza Systemiq, supportata dal Good Food Institute europe, secondo cui la crescita di questo valore dipenderà dalla volontà dell’UE di assumere un ruoli di leadership nel settore. Il mercato della Carne coltivata La Carne coltivata, prodotta in laboratorio a partire da cellule animali, rappresenta una delle innovazioni che ha fatto più discutere. Se i suoi sostenitori evidenziano numerosi vantaggi legati a impatto ambientale, benessere degli animali e sicurezza alimentare, i critici sollevano preoccupazioni sui costi elevati e le conseguenze per la salute dell’uomo. Quifinanza.it - Carne coltivata, l’Europa può guidare un mercato da 85 miliardi di euro Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Da 15 a 85di: è questo il valore a cui potrebbe arrivare ildellaentro il 2050, tra consumo interno ed esportazioni. A rilevarlo è un’analisi condotta dalla società di consulenza Systemiq, supportata dal Good Food Institutepe, secondo cui la crescita di questo valore dipenderà dalla volontà dell’UE di assumere un ruoli di leadership nel settore. IldellaLa, prodotta in laboratorio a partire da cellule animali, rappresenta una delle innovazioni che ha fatto più discutere. Se i suoi sostenitori evidenziano numerosi vantaggi legati a impatto ambientale, benessere degli animali e sicurezza alimentare, i critici sollevano preoccupazioni sui costi elevati e le conseguenze per la salute dell’uomo.

