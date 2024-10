New Zealand mette subito paura a Ineos: prima regata di America’s Cup a senso unico (Di sabato 12 ottobre 2024) Team New Zealand ha surclassato Ineos Britannia nella gara-1 della America’s Cup e si è così portata in vantaggio per 1-0 nella serie che mette in palio il trofeo sportivo più antico del mondo. I detentori della Vecchia Brocca hanno compiuto il primo passo verso i sette successi necessari per difendere il titolo, impartendo una sonora lezione di vela al Challenger of Record, uscito tramortito dal testa a testa con il Defender andato in scena nelle acque di Barcellona (durato 27’01”, sui sei lati del campo di regata). Peter Burling e compagni hanno dimostrato una superiorità davvero lampante: stupefacenti in bolina, solidi in poppa (dove gli avversari sono sembrati più vicini), abilissimi in ogni manovra, scaltri nel ritrovare subito il picco di velocità dopo una virata o una strambata. Oasport.it - New Zealand mette subito paura a Ineos: prima regata di America’s Cup a senso unico Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Team Newha surclassatoBritannia nella gara-1 dellaCup e si è così portata in vantaggio per 1-0 nella serie chein palio il trofeo sportivo più antico del mondo. I detentori della Vecchia Brocca hanno compiuto il primo passo verso i sette successi necessari per difendere il titolo, impartendo una sonora lezione di vela al Challenger of Record, uscito tramortito dal testa a testa con il Defender andato in scena nelle acque di Barcellona (durato 27’01”, sui sei lati del campo di). Peter Burling e compagni hanno dimostrato una superiorità davvero lampante: stupefacenti in bolina, solidi in poppa (dove gli avversari sono sembrati più vicini), abilissimi in ogni manovra, scaltri nel ritrovareil picco di velocità dopo una virata o una strambata.

