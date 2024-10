Milan, slitta l’esordio di Gabbia in Nazionale. Ecco la prossima occasione (Di sabato 12 ottobre 2024) Niente esordio con la Nazionale contro il Belgio per il difensore del Milan, Matteo Gabbia, che avrà un'altra chance con Israele Pianetamilan.it - Milan, slitta l’esordio di Gabbia in Nazionale. Ecco la prossima occasione Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Niente esordio con lacontro il Belgio per il difensore del, Matteo, che avrà un'altra chance con Israele

