Giffoni, ammazzò il padre: concessi i domiciliari a Massimiliano Palmieri (Di sabato 12 ottobre 2024) Massimiliano Palmieri, accusato dell'omicidio del padre Ciro Palmieri insieme alla madre Monica Milite, ha ottenuto la sostituzione della misura cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. La decisione è stata presa dai giudici della Corte d'Assise di Salerno, che hanno accolto la richiesta Salernotoday.it - Giffoni, ammazzò il padre: concessi i domiciliari a Massimiliano Palmieri Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024), accusato dell'omicidio delCiroinsieme alla madre Monica Milite, ha ottenuto la sostituzione della misura cautelare in carcere con gli arresti. La decisione è stata presa dai giudici della Corte d'Assise di Salerno, che hanno accolto la richiesta

Giffoni Valle Piana, uccise il padre insieme a madre e fratello: concessi i domiciliari per studiare - Concessi i domiciliari, per motivi di studio, a Massimiliano Palmieri accusato di aver ucciso il padre Ciro, il panettiere giffonese a luglio 2022 a Giffoni Valle Piana.

