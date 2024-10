"Stop al genocidio": corteo in centro storico al grido di "Palestina libera" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Forlì Città Aperta, Unione degli Universitari Forlì e parte della comunità studentesca del Campus di Forlì hanno manifestato giovedì pomeriggio "per una Palestina libera dall’entità sionista, per lo Stop al genocidio e per la cessazione dei crimini di Israele nel sud-ovest asiatico". Il corteo Forlitoday.it - "Stop al genocidio": corteo in centro storico al grido di "Palestina libera" Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Forlì Città Aperta, Unione degli Universitari Forlì e parte della comunità studentesca del Campus di Forlì hanno manifestato giovedì pomeriggio "per unadall’entità sionista, per loale per la cessazione dei crimini di Israele nel sud-ovest asiatico". Il

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Stop al genocidio" : Forlì Città Aperta e universitari in piazza "per una Palestina libera" - Forlì Città Aperta, Unione degli Universitari Forlì e parte della comunità studentesca del Campus di Forlì manifesteranno giovedì 10 ottobre alle 18 "per una Palestina libera dall’entità sionista, per lo stop al genocidio e per la cessazione dei crimini di Israele nel sud-ovest asiatico". Il... (Forlitoday.it)

Vuelle stoppata dal ferro : a Forlì il primo test - Unieuro Forlì 71 VL Pesaro 70 71 - 70 (21-24; 21-11; 14-15; 15-20) Unieuro Forlì: Harper 6, Dawson 9, Pollone 5, Gaspardo 13, Del Chiaro 6, Parravicini 7, Cinciarini 13, Pascolo 4, Magro 5, Pinza 3, Tavernelli n. Il finale è punto a punto, fino al 67-66 segnato da Ahmad. Il punteggio stalla sul 61-58. (Sport.quotidiano.net)

Forlì - stop ai telefonini fino alle medie : “Necessario evitare distrazioni”. “Difficile però rispettare la regola” - I ragazzi sanno che i dispositivi vanno spenti e riposti negli zaini o in apposite cassette all’interno delle classi”. “Il divieto era ormai necessario: i dispositivi elettronici stanno prendendo il sopravvento sulle normali attività didattiche e sulla socialità. Al tempo stesso, la tecnologia non va condannata in toto: è uno strumento utile, che ci permette di velocizzare operazioni come gli ... (Ilrestodelcarlino.it)