Renzi attacca Giuli al Question Time: "Ma come parli?", il ministro: "Adeguerò il mio eloquio alle sue capacità cognitive" - VIDEO (Di giovedì 10 ottobre 2024) Primo scontro tra Renzi e il neo ministro Alessandro Giuli durante il Question Time. Ha cominciato il senatore e leader di Iv: "Il dottor Tagliaferri non ha alcuna esperienza manageriale, quella che ci vende sul Cv è robetta, ha come grande pregio agli occhi di chi lo ha nominato quello di essere st Ilgiornaleditalia.it - Renzi attacca Giuli al Question Time: "Ma come parli?", il ministro: "Adeguerò il mio eloquio alle sue capacità cognitive" - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Primo scontro trae il neoAlessandrodurante il. Ha cominciato il senatore e leader di Iv: "Il dottor Tagliaferri non ha alcuna esperienza manageriale, quella che ci vende sul Cv è robetta, hagrande pregio agli occhi di chi lo ha nominato quello di essere st

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scontro Giuli-Renzi in Senato. 'Arbitro' La Russa - E Renzi prosegue. Stia al suo posto". Altrimenti procediamo nelle sedi istituzionali altre. Mi interessa sapere chi è stato assunto e come, chi ha preso i soldi e come; sono i soldi del pubblico. Si limiti a tifare Inter. Dura la controreplica dell'ex premier: "Lei è lì in alto. E qui in scena torna Renzi: "È la prima volta che risponde a un question time e mi dispiace averla vista tremare, non ... (Agi.it)

Giuli ridicolizza Renzi : “Mi adeguerò alle sue capacità cognitive”. Ironia e classe atterrano l’ex premier (video) - Il punto centrale è che lei non ha risposto alle domande su Ales”. Ma non si dà per vinto l’ex premier, e fa male, perché il seguito del duello è un dèbacle per lui. E’ un crescendo rossiniano: dopo avere con molta calma rassicurato sulla la regolarità e il ruolo professionale di Tagliaferri, “che vanta un’indiscussa esperienza manageriale”, Giuli ha dato due stoccata finali usando il fioretto: ... (Secoloditalia.it)

Renzi show al Senato : si fa beffe di Giuli - del discorso «teoretico» e della laurea mancata. E poi rimprovera La Russa : «Stia al suo posto» – Il video - La Russa fa un richiamo a Giuli per aver sforato con il tempo. Poi torna a citare l’articolo di Open per attaccare Giuli: «Il punto politico, visto che ho ancora 1 minuto, è che sì, sicuramente è stata prematurata con scappellamento a destra come fosse Antani la risposta monicelliana del ministro, il punto chiave è che lei non ha dato una risposta di politica culturale. (Open.online)