Microimprese in Italia: Danni da Catastrofi Naturali e Necessità di Sostegno. (Di giovedì 10 ottobre 2024) Recenti indagin hanno rivelato che le micro e piccole imprese hanno subito Danni per circa 3 miliardi di euro a causa di eventi Catastrofici come alluvioni, terremoti e altre calamità Naturali evidenziando la vulnerabilità di questo settore

Calamità naturali : 3 miliardi di danni in un anno alle micro e piccole imprese italiane - L’indagine rivela infatti che ben il 92% delle microimprese e il 45% delle piccole imprese non sono coperte da alcun tipo di polizza assicurativa contro le calamità naturali. Nonostante i miliardi di danni e gli eventi catastrofici sempre più frequenti (basta pensare alla Romagna) sembra che la consapevolezza dell’importanza di un’assicurazione contro i rischi naturali sia ancora limitata tra ... (Panorama.it)

Alluvioni e calamità naturali - dal 1944 in Italia danni per 360 miliardi di euro - Ancora più drammatico è il caso di Budrio, dove lo stesso quartiere è stato colpito da allagamenti per la terza volta in sei anni. Il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, ha dichiarato: “Se l’Emilia-Romagna potesse fare lo sforzo di farci sapere quante di queste risorse sono state spese, spero tutte o quasi, se ci facesse la cortesia di dirci quali sono i territori più vulnerabili ... (Quifinanza.it)

Alluvioni e calamità naturali : in Italia danni per 360 miliardi di euro in 80 anni. Il rapporto Sima : “Spesa per dissesto triplicata in 13 anni” - Il dissesto idrogeologico è una ferita nota: secondo i dati Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca), il 91% dei comuni italiani è esposto al rischio frane e alluvioni. . In Olanda, il progetto Room for the River ha creato zone alluvionali naturali che riducono la pressione sui sistemi di dighe, permettendo al fiume di espandersi in aree controllate. (Ilfattoquotidiano.it)