Manovra, Bonelli: ‘governo vuole tassare chi ha tutelato l’ambiente’ (Di giovedì 10 ottobre 2024) “Il governo si accinge a tassare la casa di 15 milioni di persone, colpevoli di aver rispettato le leggi ed essere virtuosi nel tutelare l’ambiente” “Dal 1998, anno della sua istituzione da parte del primo governo Prodi, ad oggi, almeno 19 milioni di contribuenti hanno fatto ricorso ai bonus edilizi. Secondo uno studio del Cresme Imolaoggi.it - Manovra, Bonelli: ‘governo vuole tassare chi ha tutelato l’ambiente’ Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) “Il governo si accinge ala casa di 15 milioni di persone, colpevoli di aver rispettato le leggi ed essere virtuosi nel tutelare l’ambiente” “Dal 1998, anno della sua istituzione da parte del primo governo Prodi, ad oggi, almeno 19 milioni di contribuenti hanno fatto ricorso ai bonus edilizi. Secondo uno studio del Cresme

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nuovo bollo auto, adesso paghi 1.300€ per una macchina: arriva la mazzata di fine anno | Lo Stato non ha soldi - Lo Stato non ha soldi e quindi, ancora una volta, sono i cittadini a rimetterci e in particolare gli automobilisti. La disperazione dilaga. (0-100.it)

Revisione catastale dopo il Superbonus, dal rialzo dell'Imu ai controlli: cosa cambia - Una revisione catastale per chi ha fatto i lavori con il Superbonus. Ci sta ragionando il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. Chi, grazie ai super incentivi, ha reso ... (ilgazzettino.it)

SONDAGGIO - Scontro tra Governo e opposizione sulle tasse: saresti favorevole a una patrimoniale? - Scontro tra Governo e opposizione sulle tasse: Giorgia Meloni garantisce che non ce ne saranno altre, Elly Schlein invoca una patrimoniale. Da che parte stai? (notizie.virgilio.it)