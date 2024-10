LIVE – Italia-Inghilterra 1-1, Elite League 2024/2025 (DIRETTA) (Di giovedì 10 ottobre 2024) La DIRETTA testuale di Italia-Inghilterra, match dello stadio Benito Stirpe valevole per la terza giornata della Elite League 2024/2024. Gli Azzurrini guidati dal commissario tecnico Bernardo Corradi sono reduci dalla netta sconfitta subita nello scorso turno contro la Germania e vogliono assolutamente riscattarsi in questa importante occasione. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 10 ottobre alle ore 17:00. Sportface.it seguirà l’evento in DIRETTA e fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida. COME SEGUIRE IL MATCH PER AGGIORNARE CLICCA F5 O FAI REFRESH Italia-Inghilterra 1-1 (38? Ebone, 58? Gyabi) 58? – PAREGGIO Inghilterra! Gyabi calcia dalla distanza e col diagonale batte Torriani: 1-1 54? – Cross di Fisher, Torriani in tuffo respinge 51? – Qualche problema fisico per Ebone. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Latestuale di, match dello stadio Benito Stirpe valevole per la terza giornata della. Gli Azzurrini guidati dal commissario tecnico Bernardo Corradi sono reduci dalla netta sconfitta subita nello scorso turno contro la Germania e vogliono assolutamente riscattarsi in questa importante occasione. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 10 ottobre alle ore 17:00. Sportface.it seguirà l’evento ine fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida. COME SEGUIRE IL MATCH PER AGGIORNARE CLICCA F5 O FAI REFRESH1-1 (38? Ebone, 58? Gyabi) 58? – PAREGGIO! Gyabi calcia dalla distanza e col diagonale batte Torriani: 1-1 54? – Cross di Fisher, Torriani in tuffo respinge 51? – Qualche problema fisico per Ebone.

