Occupano casa e pretendono soldi per liberarla (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoOspitati in un appartamento, lo Occupano abusivamente e poi chiedono soldi per rilasciarlo: dovranno rispondere di violazione di domicilio, tentata estorsione, violenza privata aggravata, furto in abitazione e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, il 26enne e la 21enne di Siano (Salerno) raggiunti da un'ordinanza che dispone il divieto di dimora in provincia di Salerno.    Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Nocera Inferiore su richiesta della Procura guidata dal procuratore Antonio Centore.    Le indagini dei carabinieri della stazione di Siano e dei militari dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino hanno consentito di ricostruire quanto accaduto.

