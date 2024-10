Manovra, Meloni posta video: “Falso che aumentiamo le tasse, le abbassiamo” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Leggo in queste ore dichiarazioni fantasiose, secondo cui il governo vorrebbe aumentare le tasse sui cittadini" con la L'articolo Manovra, Meloni posta video: “Falso che aumentiamo le tasse, le abbassiamo” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Manovra, Meloni posta video: “Falso che aumentiamo le tasse, le abbassiamo” Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Leggo in queste ore dichiarazioni fantasiose, secondo cui il governo vorrebbe aumentare lesui cittadini" con la L'articolo: “chele, le” proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Manovra - Conte : “Meloni faccia tosta - da suo governo tagli e aumenti tasse” - E cos’è il raddoppio dell’IVA sui pannolini? Cosa sono i tagli alla sanità e alle pensioni? I tagli delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa da parte dei giovani? E ancora l’intervento sulle accise che porterà a un aumento del carrello della spesa? Sono tagli e nuove tasse. Dice che non ha aumentato le tasse. (Lapresse.it)

Manovra - Bonus e rendite catastali. Meloni : “Falso che aumenteremo le tasse” - Dai video per tagliare le tasse ad aumentarle al governo, un capolavoro di ipocrisia”. “L’impegno del Mit rimane garantire stabilità e sostenibilità economica per il settore, evitando ulteriori pressioni sui costi operativi delle imprese. La nave è in mani sicure. Giorgetti nell’audizione che ha fatto davanti alle Commissioni bilancio ammette che aumenterà le tasse per fare cassa e non accenna ... (Notizie.com)

