Sport.quotidiano.net - Il diluvio tira il freno alla Tre Valli. Pogacar: "Non si poteva rischiare". Ora Gran Piemonte poi Lombardia

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Prima accorciata e infine annullata, la TreVaresine annega nella sua funzione di ultimo test prima del. Erano venuti apposta i nomi d’alto rango, dall’iridatoai suoi rivali designati Evenepoel e Roglic fino a Mas e Bardet, tra l’altro in fuga al momento dello stop definitivo, dopo un’ora di gara: come non detto, a vincere stavolta è il maltempo. A spingere corridori e organizzatori a questa decisione sono le condizioni della discesa da ripetere più volte: l’acqua che scorre e i tombini tracimanti non rendono certo sicura una gara in bici. Come spiega(nella foto di Sprintcyclingagency): "C’era acqua da tutte le parti, non si vedeva l’asfalto. Ci sono state molte forature, ruote rotte, nei due giri che abbiamo fatto non sapevamo cosa aspettarci: c’era il pericolo di scivolare e avere un incidente serio.