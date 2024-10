Italia-Romania, Protocollo strategico per il settore farmaceutico (Di martedì 8 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – In occasione della Fiera CPHI 2024 – grande appuntamento mondiale dedicato all’industria farmaceutica, che copre l’intera filiera dagli ingredienti e dosaggi finiti ai macchinari, biotecnologia e packaging – nella sala del Palazzo delle Stelline di Milano, la Compagnia Nazionale romena Unifarm, Società Nazionale di Interesse strategico, rappresentata dal Direttore Generale, Adrian Marius Dobre, e Confindustria Romania, Patronato che rappresenta i maggiori investimenti Italiani nel Paese, rappresentato dal Presidente Giulio Bertola, hanno siglato un Protocollo di cooperazione per lo sviluppo delle relazioni economiche tra Italia e Romania nel settore farmaceutico, attraverso una serie di azioni congiunte. Unlimitednews.it - Italia-Romania, Protocollo strategico per il settore farmaceutico Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di martedì 8 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – In occasione della Fiera CPHI 2024 – grande appuntamento mondiale dedicato all’industria farmaceutica, che copre l’intera filiera dagli ingredienti e dosaggi finiti ai macchinari, biotecnologia e packaging – nella sala del Palazzo delle Stelline di Milano, la Compagnia Nazionale romena Unifarm, Società Nazionale di Interesse, rappresentata dal Direttore Generale, Adrian Marius Dobre, e Confindustria, Patronato che rappresenta i maggiori investimentini nel Paese, rappresentato dal Presidente Giulio Bertola, hanno siglato undi cooperazione per lo sviluppo delle relazioni economiche tranel, attraverso una serie di azioni congiunte.

