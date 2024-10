Corteo pro Palestina a Roma, operatore tv ferito alla testa da una bottiglia (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ancora un Corteo a Roma per la Palestina. Un operatore tv è stato ferito alla testa da una bottiglia che un manifestante dei collettivi gli ha tirato all'interno della stazione della metropolitana Eur Fermi. I manifestanti – dopo aver raggiunto Largo Pella, poco lontano dal palazzo della Nuvola dove è in corso l'evento Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ancora unper la. Untv è statoda unache un manifestante dei collettivi gli ha tirato all'interno della stazione della metropolitana Eur Fermi. I manifestanti – dopo aver raggiunto Largo Pella, poco lontano dal palazzo della Nuvola dove è in corso l'evento

Corteo pro Palestina a Roma - operatore tv ferito alla testa da una bottiglia - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (Adnkronos) – Ancora un corteo a Roma per la Palestina. Un operatore tv è stato ferito alla testa da una bottiglia che un manifestante dei collettivi gli ha tirato all'interno della stazione della ... (Webmagazine24.it)

Al corteo per la Palestina non sono state attuate procedure efficaci per prevenire lo scontro - Hanno aderito e partecipato: partiti – seppur minoritari ed extra parlamentari -, sindacati di base, organizzazioni pacifiste e gente comune. Alcuni infiltrati e alcuni esaltati hanno lanciato delle bottiglie di birra verso la polizia e da lì la situazione è degenerata. Alle 17,30 arrivano ... (Ilfattoquotidiano.it)

Scontri a corteo pro Palestina - Molteni : “Diritto a manifestare sacro - ma a Roma era guerriglia urbana” - Quello che è successo a Roma non era diritto a manifestare, non era una manifestazione di pace, ma era guerriglia urbana”, commenta il sottosegretario, che in merito alle altre manifestazioni in programma nei prossimi giorni si esprime così: “Le gestiremo con equilibrio, facendo leva e forza sulla ... (Lapresse.it)