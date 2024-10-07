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Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2024 ore 20 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2024 ore 20:30 (Di lunedì 7 ottobre 2024) Viabilità DEL 7 OTTOBRE 2024 ORE 20.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio FILE SULLA Roma-FIUMICINO TRA IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA E ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN ENTRATA. SULLA CRISTOFORO COLOMBO, CODE A TRATTI TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA. A FRASCATI CODE PER INCIDENTE SU VIA GREGORIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA RALLENTATA LA LINEA Roma-VELLETRI PER UN GUASTO ALLA LINEA A PAVONA. RITARDI FINO A 50 MINUTI. REGOLARE INVECE LA PISA-Roma SULLA Roma NAPOLI, PER LAVORI DI INSTALLazioNE DELLE BARRIERE ANTIRUMORE, DA OGGI E FINO AL 10 OTTOBRE, IN ORARIO 22 – 5, SARÀ CHIUSA LA STAZIONE DI VALMONTONE, IN USCITA PER CHI PROVIENE DA FIRENZE/Roma. IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI USCIRE ALLA STAZIONE DI COLLEFERRO, AL KM 592+900.
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