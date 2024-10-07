Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2024 ore 20:30
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2024 ore 19 : 45 - I TEMPI DI PERCORRENZA FINO A 45 MINUTI. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. FILE SULLA ROMA-FIUMICINO TRA IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA E ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN ENTRATA. 35 ERICA TERENZI UN SALUTO ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2024 ore 19 : 15 - SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CENTRALE DEL LATTE E PRENESTINA E TRA PONTINA E LA ROMA-FIUMICINO. SULLA CRISTOFORO COLOMBO, CODE A TRATTI TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA. FILE SULLA ROMA-FIUMICINO TRA IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA E IL RACCORDO ANULARE IN ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2024 ore 18 : 45 - IN ESTERNA SI VIAGGIA A RILENTO CON CODE TRA LA ROMA-FIUMICINO E L’OSTIENSE E TRA LAURENTINA E ANAGNINA. SULLA LINEA PISA-ROMA LA CIRCOLAZIONE è RALLENTATA IN DIREZIONE ROMA PER UN GUASTO A UN TRENO TRA ROMA AURELIA E ROMA SAN PIETRO. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER ... (Romadailynews.it)Video di Tendenza