Tenta di bruciarlal' uccide a mani nude

Tenta di bruciarla,l'uccide a mani nude (Di lunedì 7 ottobre 2024) 14.25 Una donna di 70 anni è stata uccisa a Gravina in Puglia (Bari) dal marito, 65enne pregiudicato.Arrestato con l'accusa di omicidio premeditato aggravato Secondo quanto ricostruito e anche grazie a quanto riferito dalla donna prima di morire, l'uomo ha prima dato fuoco all'auto in cui era la moglie.Lei è riuscita a fuggire l'ha raggiunta e l' ha aggredita brutalmente,provocandole fratture a costole e sterno,compressione del cuore.Dopo il Tentativo di bruciarla,l'ha uccisa a mani nude e premendo con le ginocchia sullo terno.

