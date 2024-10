Moto3 Ivan Ortolà il più veloce nelle P3 a Motegi terzo Alonso Tre italiani in top 14

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ancora asfalto umido, ma non è mancata l’attività intensaP1 del Gran Premio del Giappone aper quanto riguarda la classe. Il miglior tempo lo ha fatto registrarecon un super time attack nel finale del turno concluso con il crono di 1:55.550. In seconda posizione con la Honda c’è Angel Piqueras. sempre più competitivoultime gare e ambizioso anche in Giappone: 1:55.707 per lui che è stato appena dieci millesimi piùrispetto a David, che ha dato la sensazione di non forzare fino in fondo e di tenersi un po’ di margine in vista delle P2. Sorprendente è stato il rendimento di Ryusei Yamanaka che ha mostrato uno dei migliori passi e ha concluso in quarta posizione con il tempo di 1:55.803: nel Gran Premio di casa evidentemente vuole dare qualcosa in più.