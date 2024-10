Eurolega 2024 2025 insulti a McKissic | espulso un tifoso durante Fenerbahce-Olympiacos

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Episodio insolito quello che è accaduto a sei minuti dal termine di, partita di cartello della prima giornata diche ha messo una di fronte all’altra due tra le squadre maggiormente favorite per raggiungere non solo i playoff ma anche le Final Four. Il risultato è in parità sul 65-65, quando la guardia della formazione greca, Shaquielle, se la prende con unlamentando gravi. Ilija Belosevic è intervenuto provando a calmare il giocatore ma, vedendo che si stava innervosendo sempre di più, gli ha comminato un fallo tecnico. Allo stesso tempo, però, ilin questione è stato accompagnato fuori dalla Ulker Sports Hall, tra l’ovazione del pubblico di casa. Alla fine, la partita è stata vinta dai turchi per 82-71.unSportFace.