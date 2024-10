Barzaghi | Conte ha solo il campionato a cui pensare questo può fare la differenza a Napoli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 3 ottobre 2024) L’intervista di Marcoa Radio Goal, trasmessa su Kiss Kiss, offre interessanti spunti di riflessione suldi Serie A e sulle prospettive del: Parallelo tra l’Inter die l’attuale allenamento delfa un confronto tra la situazione attuale dele l’Inter didurante la sua corsa allo scudetto. Sottolinea che, inizialmente, l’Inter aveva problemi in difesa ma, una volta sistemati, la squadra ha iniziato a vincere.suggerisce che la solidità difensiva è fondamentale per il successo nel. Importanza del mercatoevidenzia come l’arrivo di nuovi calciatori abbia permesso adi registrare meglio la squadra. Ciò implica che il, anche con i suoi recenti innesti, ha la possibilità di migliorare ulteriormente e di competere per il titolo.