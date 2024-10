GF scoppia la lite tra Jessica e Julia | cosa è successo durante la pubblicità

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di martedì 1 ottobre 2024)litigano al GFlasi sono dette Volano stracci nella casa del Grande Fratello,si attaccano duramente È andata in onda ieri sera, lunedì 30 settembre, una nuova puntata del Grande Fratello e come al solito i colpi di scena non sono mancati, tra questi anche il litigioto tra Yulia Bruschi eMorlacchi. Non è un segreto che tra le due non corra buon sangue, nei giorni scorsi infatti si sono battibeccate spesso nella casa più spiata d’Italia. Ieri seralasi sono attaccate duramente, tutto è iniziato quando la cantante ha chiesto alla compagna di avventura perché la guardava. Visibilmente infastidita Yulia ha così replicato: “Mavuoi da me? Non ti riempire la bocca di ca**i miei ok?“. La Morlacchi ha risposto: “Ca tuoi vallo a dire a tua sorella e non a me.