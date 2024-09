Rugby l' ex-Nazionale Edoardo Gori si è allenato con i Tigers

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Prato, 28 settembre 2024 - “Se mi manca ile ho intenzione di tornare a giocare? Sono sincero: no, perché dopo tanti anni avevo bisogno di staccare. Anche se mi sonovolentieri con i, qualche giorno fa. Per il momento ho altri progetti extra-sportivi, in futuro mi piacerebbe tornare nel mondo della palla ovale. Magari allenando i bambini”. Parole e musica di"Ugo", che solo pochi mesi fa si è ritirato dell'agonismo chiudendo così una carriera da primo della classe. Qualche giorno fa è tornato nella sua Prato a salutare gli amici e ha colto l'attimo per impegnarsi in una seduta d'allenamento con i Gispi, riprovando almeno in parte quelle sensazioni per lui abituali sino a poco tempo fa.