Mariavittoria Minghetti dopo il GF svela retroscena sugli autori | Cosa ci chiedono

(Di venerdì 27 settembre 2024)la messa in onda della puntata di ieri del Grande Fratello,ha avuto uno sfogo durante il quale è stata confortata da Javier Martinez. La ragazza è rimasta male per alcune cose dette dalle protagoniste di Non è la Rai sul suo conto durante la messa in onda. Nel farlo, però, si è lasciata scappare un dettagliodel programma. Lo sfogo die le confessionidel GF Durante la puntata di ieri del GF c’è stato un confronto tra le Non è la Rai e. Le prime hanno manifestato un certo disappunto nei riguardi della loro coinquilina definendola una persona strategica e poco sincera. Queste parole hanno ferito molto la, la quale si aspettava che, almeno, le tre ragazze le comunicassero prima della diretta il loro pensiero nei suoi riguardi.