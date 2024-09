Ucraina | Biden forniremo a Kiev munizioni a lungo raggio

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di giovedì 26 settembre 2024) Roma, 26 set. (LaPresse) – In un comunicato diffuso dalla Casa Bianca il presidente americano, Joe, ha annunciato un nuovo pacchetto per la “assistenza alla sicurezza per l’e una serie di azioni aggiuntive per aiutare l’a vincere questa guerra”. “Ho ordinato al dipartimento della Difesa di allocare tutti i fondi rimanenti per l’assistenza alla sicurezza che sono stati stanziati per l’entro la fine del mio mandato – spiega– Come parte di questo sforzo, il dipartimento della Difesa stanzierà i fondi rimanenti dell’Iniziativa di assistenza alla sicurezza dell’entro la fine di quest’anno”. Tra le armi che verranno fornite alle forze ucraine, aggiunge, c’è anche “la munizione aJoint Standoff Weapon” con l’obiettivo di “potenziare le capacità di attacco adell’”.