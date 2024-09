Grande Fratello parla l’ex fidanzato di Helena Prestes | Non sta facendo una bella figura

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Nella Casa delè scoppiata la passione trae Lorenzo Spolverato. A commentare l’avvicinamento tra i due concorrenti ci ha pensatodi, Carlo Motta, che in un’intervista rilasciata a Fanpage ha svelato il reale motivo per cui ha deciso di mettere un punto alla loro storia d’amore. Le rivelazioni di Carlo Motta sulL’arrivo aldiha letteralmente stravolto gli equilibri del gioco. La modella, infatti, si è avvicinata prima a Javier Martinez e poi a Lorenzo Spolverato, con il quale nelle ultime ore è scattato anche un passionale bacio. A commentare il comportamento assunto danella Casa è arrivato il suo ex. Carlo Motta ha deciso di vuotare il sacco e svelare la verità sulla recente rottura con