La lettera di Turetta ai genitori | Passerò la vita in carcere non merito perdono

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 24 settembre 2024) Filippoè stato da poco arrestato, il 19 novembre 2023, dalla polizia tedesca a Lipsia dopo la lunga fuga seguita all'abbandono del cadavere di Giulia Cecchettin, da lui uccisa, vicino al lago di Bracis, a Pordenone. Decide di scrivere di sua mano, in corsivo e a penna nera, unaaidaldi Halle, in attesa dell'estradizione. «Capirei e accetterei se d'ora in poi volete dimenticarmi e rinnegarmi come figlio e probabilmente sarebbe la scelta migliore per la vostra. Io stesso non so se ho ancora il coraggio di farmi vedere da voi. Penso che probabilmente sarebbe meglio un figlio morto che un figlio come me», si legge nella missiva acquisita dalla Corte d'Assise di Venezia il cui contenuto è stato anticipato dal Corriere della Sera. «Sono qui da 48 ore circa.