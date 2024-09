Sfide sul ring della ‘Dogali’ per il 75 memorial dedicato a Enrico Bertola

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) E’ in programma per il 5 ottobre sulDogali, la 75ª edizione del, lo sfortunato pugile che lo stesso giorno del 1949 moriva negli Stati Uniti dove cercava fortuna. Come ogni anno la Pugilistica Carrarese, che da lui ha preso il nome, organizza la riunione di boxe interregionale per ricordarlo.era nato a Carrara nel 1922 e, dopo una infanzia difficile, entra nel pugilato. E’ un buon dilettante tanto da arrivare al titolo italiano dei pesi mediomassimi ai campionati del 1942. Nel ’44 passa al professionismo e due anni dopo conquista il titolo italiano dei mediomassimi, dopo poco anche quello dei pesi massimi.