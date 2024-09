Crowdfunding superato l’obiettivo E l’applicazione cresce ancora

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Ci sono volute poche ore per portare in overfunding la seconda campagna didi DoctorApp.minimo di 100mila euro è statograzie a quindici investitori che hanno aderito all’offerta con oltre 150mila euro. DoctorApp è un’azienda fondata nel 2018 che ha sviluppato e brevettato un sistema digitale per la gestione delle code e delle prenotazioni negli studi medici.Nel 2021, ha raccolto 350mila euro con la sua prima campagna di equtiysu CrowdFundMe seguita da un investimento di ulteriori 600mila euro di cui 400mila euro da parte del Fondo Apollion. Nel frattempo, la startup diventata PMI Innovativa, ha continuato are e oggi, ritorna su CrowdFundMe per un secondo round con un obiettivo minimo di 100mila euro () e un obiettivo massimo di 500mila euro da raggiungere nella raccolta in corso.