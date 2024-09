Con l' account per gli adolescenti Instagram inizia una nuova era

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 19 settembre 2024) Sapere cosa fanno, cosa guardano, chi seguono e con chi interagiscono i minori sui social network è l'ossessione che unisce genitori, zii e nonni. La necessità di salvaguardare la loro crescita e ancor più evitare problemi di salute mentale è una priorità per le famiglie, ma anche per le piattaforme. In un mondo che guarda con più attenzione al fenomeno, tra smartphone vietati in classe e proposte dagli Usa per mettere etichette sulle piattaforme social per evidenziare i pericoli,fa un netto passo in avanti con gliper teenager, creati per aumentare il livello di protezione deglie offrire loro un ambiente più sicuro e controllato, anche con la collaborazione di papà e mamma.