Maxima d’Olanda al gala con le zeppe metal Ma le Principesse la mettono in ombra

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 18 settembre 2024)era splendida quando è arrivata alla cerimonia del Prinsjesdag, il Giorno del Principe, che segna l’apertura del parlamento. La Regina indossava un abito da sera, azzurro polvere, firmato Claes Iversen, con delle scarpe-gioiello argentolizzato. Ma le sue figlie, Alexia e Amalia, sono riuscite a rubarle la scena. La Famiglia Realeal Prinsjesdagha recentemente stupito coi suoi look esagerati, tra abiti oversize e gioielli spropositati. Ma è riuscita a superarsi per uno degli eventi più importanti della Corte dei Paesi Bassi, ossia il tradizionale Prinsjesdag, giorno dell’apertura del parlamento che si tiene ogni anno il terzo martedì di settembre e in cui i Reali si affacciano sul balcone del Palazzo Noordeinde per salutare la folla. Un po’ come accade per i Windsor al Trooping the Colour.