Grande Fratello guai per Javier Martinez | la sua squadra vuole denunciarlo

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 18 settembre 2024), tra i concorrenti del, al centro delle polemiche. Le sue gesta all’interno della Casa, però, non c’entrano. E’ fuori, infatti, che si consuma il fattaccio: ladi pallavolo in cui gioca ha deciso di fargli causa. Avimecc Volley Modica accusaL’inquilino lo scorso maggio ha firmato un contratto per la stagione sportiva 2024/2025 con l’Avimecc Volley Modica,dove già aveva giocato dal 2020 al 2022, ma anziché presentarsi al ritiro per il campionato di A3 che l’attende ha scelto la TV, entrando a far parte del