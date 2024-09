Maltempo allerta gialla in Emilia Romagna | le zone a rischio e le previsioni meteo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 16 settembre 2024) Bologna, 16 settembre 2024 –per piogge in: è quanto diramato dalla Protezione Civile per martedì 17 settembre. Si tratta infatti del primo assaggio di autunno, in una settimana che vedrà precipitazioni intense su tutta la regione, come anticipato ieri al Carlino il meterologo Ampro Pierluigi Randi.nuova alluvione? No, ma la vigilanza deve essere alta. L’Per domani sono previste precipitazioni intense, anche a carattere di rovescio temporalesco, localmente di forte intensità, più probabili sullaed in generale sui rilievi centro-orientali. Il bollettino, inoltre, avvisa che le precipitazioni potranno generare fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua. I fenomeni tenderanno a divenire più estesi e persistenti dal pomeriggio/sera.