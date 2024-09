LIVE Bolelli Vavassori-Koolhof Van de Zandschulp Italia-Olanda 2-0 Coppa Davis 2024 in DIRETTA | olandesi a caccia del punto qualificazione

Leggi tutta la notizia su oasport

20:19 Questo pomeriggio i due capitani hanno selezionatoe Koohlof/Van denelle formazioni iniziali. Vedremo nei prossimi minuti se le scelte saranno confermate. 20:15 Amici di OA Sport ben ritrovati nellascritta dell'ultimo incontro di questa intensa settimana bolognese diche non fa sconti all'e guida per 2-0 dopo i due singolari. 14:12 Buon pomeriggio e ben ritrovati nellascritta del doppio che chiuderà le ostilità died in generale della settimana divissuta all'Unipol Arena di Bologna. Nessuna sorpresa, giocheranno i doppi titolari conche attendonoe Van de